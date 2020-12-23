بحضور وزير الرياضة.. مصر للطيران تستعد لاستقبال مستر أوليمبيا 2020 بيج رامي غدا

تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران، لاستقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي Big Ramy العائد غدا، الخميس، علي متن رحلتها الجوية القادمة من نيويورك، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

ويصل بيج رامي على متن رحلة مصر للطيران رقم MS986 القادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، ظهر غد، الخميس، إلى مطار القاهرة وسط احتفاء كبير من قبل الشركة الوطنية على متن الرحلة الجوية.



فيما تنظم أيضا الشركة الراعية للبطل العالمي بيج رامي، المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر غد، الخميس، فور لحظة وصول النجم المصري، المشارك في النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، في المطار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وإسلام قرطام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمي، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذى تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل بيج رامي فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري "بيج رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.