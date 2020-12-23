المصرية إلهام فضالي تفوز بجائزة أهم إنجاز لعام 2020 من مجلة "عالم الفيزياء"

فازت المصرية إلهام فضالي مع فريقها في جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا بــ هولندا، بجائزة مجلة "عالم الفيزياء" The Physics World بفئة "أهم إنجاز فيزيائي" لعام 2020.

وقالت المجلة في حيثيات منح إلهامي والفريق الجائزة إن مشروعهم تضمن عملية إعادة هيكلة ذرات مستخدمة في الشرائح الإلكترونية لتكتسب خواص ضوئية، ما قد يسهم مستقبلًا في تطوير تقنيات مهمة بعالم الحوسبة.

ويتكون الفريق العامل مع فضالي من : آلان ديكسترا، وإريك بيكرز من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، وجينس رينيه سوكيرت في جامعة فريدريش شيلر-يينا في ألمانيا وفريق دولي لإنشاء مادة تعتمد على السيليكون تبعث الضوء بأطوال موجية تستخدم في الاتصالات الضوئية.

وتابعت المجلة أنه ليس من المبالغة القول إن العثور على مادة تعتمد على السيليكون ينبعث منها ضوء يساعد على إنشاء علم الإلكترونيات الضوئية، خاصة وأن السيلكون كان لا يصدر ضوءًا. نتيجة لذلك ، يجب أن يتكامل السيليكون مع مواد أشباه الموصلات الأخرى ذات فجوة النطاق المباشر لإنشاء الأجهزة الإلكترونية الضوئية التي توفر نبضات الضوء التي تحرك المعلومات على الإنترنت. في حين أن هذا التكامل ممكن ، إلا أنه صعب ومكلف.

وكان على فضالي وزملائها إيجاد طريقة لتنمية بلورات من سبيكة السيليكون والجرمانيوم ذات البنية البلورية السداسية، بدلًا من الهيكل الشبيه بالماس المعتاد، وذلك عن طريق صنع أسلاك نانوية من السبيكة، والتي تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى وجود تطبيقات في الاتصالات الضوئية والحوسبة الضوئية، يمكن استخدام المادة الجديدة القائمة على السيليكون لإنشاء أجهزة استشعار كيميائية.

ومع ذلك، سيتعين على الفريق العمل على كيفية جعل المادة تنمو على الأسطح المستوية، بدلًا من الأسلاك النانوية ، بحيث يمكن استخدامها في معالجة أشباه الموصلات على نطاق واسع.

وسيكون الفريق قادرًا قريبًا على إنشاء ليزر يعتمد على السيليكون، أملا أن يتم استخدام هذه المادة في تصنيع أشعة الليزر على شريحة يمكنها إنتاج إشارات ضوئية. يمكن أيضًا تصنيع المكونات الأخرى اللازمة لتحويل الإشارات الضوئية إلى إشارات إلكترونية والعكس صحيح ، بما في ذلك المضخمات الضوئية وأجهزة الكشف.