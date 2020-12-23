إمام عاشور يثير أزمة داخل نادي الزمالك

طلب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من مسئولي النادي الموافقة علي رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل الإعارة للمشاركة مرة أخرى في المباريات، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق وعدم اعتماد البرتغالي جايمي باتشيكو عليه في معظم المباريات. اقرأ أيضا: 4 نجوم قنابل موقوتة داخل الزمالك

ويرغب الأعب في الرحيل من الفارس الأبيض ليمتلك فرصة جديده ليستطيع العوده الي المنتخب الأولويمبي في بطولة طوكيو. ويرغب الأعب في الرحيل من الفارس الأبيض ليمتلك فرصة جديده ليستطيع العوده الي المنتخب الأولويمبي في بطولة طوكيو. والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يرغب في تجديد العقود للاعبين الفريق بسبب تنمر لاعبي النادي ورغبتهم كل منهم في الرحيل منهم مصطفي محمد طلب المغادرة بسبب ارادته في الأحتراف في ظل سنه الصغير و يوسف اوباما ،وقد تأهل الفارس الأبيض علي حساب "جيزال التشادي"بسبب انسحاب الفريق عقب وعقوع خلافات بين وزير الشباب والرياضه التشادي واتحاد الكرة التشادي حيث تم منع البعثه للسفر الي مصر.



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