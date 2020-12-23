محمد شريف: مباراة اليوم ضربة البداية للحفاظ على اللقب العاشر إفريقيًا

أوضح محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، بمثابة ضربة البداية في مشوار الدفاع عن اللقب وتحقيق البطولة العاشرة.

وأكد شريف: «نريد أن نبدأ البطولة بشكل قوي ومميز ــ رغم أن المنافس قد يكون غير معروف بشكل قوي بالنسبة لنا ــ والملعب كعادة معظم الملاعب الإفريقية، والأجواء صعبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نلعب دائما من أجل الفوز؛ سواء داخل مصر أو خارجها».

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وعلق شريف على حديث محمد شيجا رئيس نادي سونيديب حول القرعة التي لم تكن رحيمة بناديه، بسبب مواجهة الأهلي في دور الـ٣٢ للبطولة قائلا : «النادي الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وحديث رئيس سونيديب طبيعي، حيث إن مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو المكسب». وعلق شريف على حديث محمد شيجا رئيس نادي سونيديب حول القرعة التي لم تكن رحيمة بناديه، بسبب مواجهة الأهلي في دور الـ٣٢ للبطولة قائلا : «النادي الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وحديث رئيس سونيديب طبيعي، حيث إن مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو المكسب». اقرأ أيضا: موعد مباراة الأهلي أمام سينوديب اليوم