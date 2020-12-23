أخبار مصرية

محمد شريف: مباراة اليوم ضربة البداية للحفاظ على اللقب العاشر إفريقيًا

0 نشر
0 تبليغ

أوضح محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، بمثابة ضربة البداية في مشوار الدفاع عن اللقب وتحقيق البطولة العاشرة.

وأكد شريف: «نريد أن نبدأ البطولة بشكل قوي ومميز ــ رغم أن المنافس قد يكون غير معروف بشكل قوي بالنسبة لنا ــ والملعب كعادة معظم الملاعب الإفريقية، والأجواء صعبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نلعب دائما من أجل الفوز؛ سواء داخل مصر أو خارجها».

اقرأ أيضا: محمد شريف يتحدث عن موقفه داخل القلعة الحمراء بعد العودة من الإعارة


وعلق شريف على حديث محمد شيجا رئيس نادي سونيديب حول القرعة التي لم تكن رحيمة بناديه، بسبب مواجهة الأهلي في دور الـ٣٢ للبطولة قائلا : «النادي الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وحديث رئيس سونيديب طبيعي، حيث إن مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو المكسب».

اقرأ أيضا: موعد مباراة الأهلي أمام سينوديب اليوم


ووجه شريف الشكر لمجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة للفريق للسفر للنيجر؛ لأنها منحت اللاعبين راحة كبيرة بدلا من السفر عبر رحلات الطيران العادية التي تكون مرهقة للفريق؛ سواء من خلال طول ساعات الطيران أو الترانزيت في أكثر من دولة.

وقال شريف إن الحديث عن مواجهة الزمالك بالدوري حاليا مبكر جدا؛ لأن تركيز الجميع الآن في لقاء سونيديب ثم التفكير في لقاء الزمالك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد شريف: مباراة اليوم ضربة البداية للحفاظ على اللقب العاشر إفريقيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا