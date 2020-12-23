عبدالحفيظ: تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط ولكنه مبادئ وثوابت

أشار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى إن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونديب، وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة والتي تبدأ بمواجهة بطل النيجر في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة.

وأكد مدير الكرة جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

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وأوضح عبدالحفيظ، أن تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط، ولكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطي الدروس القوية للفرق التي تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.

وشدد مدير الكرة على أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التي تواجه الأهلي للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.

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واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالقول إن الأهلي خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري داخل مقر إقامة البعثة في نيامي، للترتيب لرحلة العودة إلى القاهرة والمقرر لها التاسعة مساء اليوم.

ووفقا لترتيبات الجهاز الإداري بالنادي، تتحرك بعثة الأهلي مباشرة من ملعب الجنرال سيني كونتشي إلى المطار بعد انتهاء المباراة مباشرة .

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

