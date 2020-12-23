أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23-12-2020

أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 23-12-2020، استقرت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما ارتفع سعره "بـ البنك التجارى الدولى cib" بمقدار قرش واحد، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الدولار اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في البنوك المختلفة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة آخر أسعار الدولار في مصر، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها الدولار.

سعر الدولار في البنوك

حقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

توقف سعر الدولار فى بنك عودة عند 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

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بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.