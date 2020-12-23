النائبة صبورة السيد عقب استخراج كارنية برلمان 2021: تمثيل المرأة مشرف

أشادت النائبة د. صبورة السيد بتمثيل المرأة تحت قبة برلمان 2021، مؤكدة علي أنها حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة النسبة المشرفة في المجالس النيابية برلمان و شيوخ بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية كوزيرات .



جاء ذلك عقب استخارج كارنيه عضوية برلمان 2021، اليوم الأربعاء، مشيدة بانجازات الحكومة في عهد الرئيس حيث قائمة الانجازات كثيرة و المشروعات القومية الكبري و القضاء على فيروس سي مشيدة بجهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا موضحة ان مصر اقل تاثرا مقارنة بدول العالم .



يشار إلي أن الأمانة العامة للبرلمان تستقبل 100 نائب من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

و يستقيل مجلس النواب ،نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا ،فى اليوم الثانى المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية .حرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول فى كل ارجاء المجلس ،فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى .

و كان النائب عن قائمة الصعيد مصطفى بكرى أول كارنيهات العضوية اليوم ،واستلم الحقيبة البرلمانية والتى تضم فى طياتها تابلت إلكترونى لانجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية ،وكذلك نسخة من الدستور المصرى المعدل ،وقوانين الانتخابات .

كان نحو ٧٥ ناىبا قد تسلموا بالأمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى والمقرر ان ينطلق بكامل عدده فى يناير من العام الجديد ،ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين نحو ٢٨ نائبا ،ليصلح مجموع أعضاء برلمان ٢٠٢١-٢٠٢٦ ، ٥٩٦ نائبا يشملهم ٤٧٢ نائبا حزبيا يمثلون ١٣ حزبا سياسيا .

