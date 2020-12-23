مصطفى بكري: تركيبة البرلمان المقبل تضمن وجود آراء مخالفة لحزب الأغلبية ( فيديو)

أطلق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تصريحات لافتة لموقع دوت الخليج، وذلك خلال استخراج كارنية العضوية للفصل التشريعي الجديد، قال فيها أنه متفاءل بالبرلمان الجديد، ومتفاءل بحجم المعارضة بالبرلمان، لدينا 12 حزب سياسي بينهم أحزاب النور وتانسيقية شباب الأحزاب، والكل يمثل تيارات متباينة وهو ماسيثري الحياة النيابية.

وتابع: وجود 95 نائب مستقل سيمثلوا قوة حقيقية لها رأي مخالف لرأي الأغلبية، وكل ذلك سيكون لصالح الشعب، وأتمنى أن يتم مناقشة أكثر من استجواب شهريا، لأننا نحتاج فعلا لاستجوابات تساعد الدولة المصرية أن تدفع بالحكومة للعمل للأمام، والنواب سيكون لهم دور في مواجهة أية مشكلات.

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وواصل: التحديات ضخمة، وهو مايستوجب مننا جميعا الاصطفاف الوطني خلف القيادة الوطنية، وذلك في ظل الجو العام في الخارج ضد مصر والإدعاءات الكاذبة من البرلمان الأوروبي والتصريحات الأخيرة من ترامب، علينا الرد عليها بشكل موضوعي، والبرلمان من مؤسسات الدولة المصرية.

واستطرد: يجب علينا مراعاة مشكلات المواطنين في الطبقة المتوسطة، ويجب إعمال العدل الاجتماعي، خاصة بعدما انتهى صندوق النقد من برنامجه، وأي مجتمع بدون طبقة متوسطة لايمكن أن يمضي للأمام، لأن تلك الطبقة هي رمانة الميزان.

وتسلم النواب اليوم، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي أنطلق أمس، ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.

وشدد الأمين العام للبرلمان، على ضرورة الألتزام بالاجراءات الأحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وقامت الأمانة العامة عن طريق القطاع الطبى، بتوزيع كمامات وكحول على جميع الزائرين والنواب ووسائل الأعلام قبل الدخول الى مقر مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، ان قرار استقبال النواب الجدد على ايام، جاء بغرض على الحفاظ على سلامتهم، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الأمين العام للبرلمان، الشكر للأحزاب على تعاونها مع الأمانة العامة، من خلال إرسال بيانات مجمعة للنواب، واختص بالشكر حزب مستقبل وطن، الذى ارسل بيانات نوابه مما مكن الأمانة العامة من أستخراج جميع الكارنيهات.