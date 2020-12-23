تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهته بأبطال أفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي ؛الرابعة بتوقيت القاهرة؛ في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وتناول اللاعبون وجبة الإفطار صباح اليوم، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف بتوقيت النيجر؛12 بتوقيت القاهرة؛ ويعقبه محاضرة أخيرة قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لملعب سيني كونتشي في الواحدة والربع ظهرا بتوقيت نيامي.
ويدخل الأهلي لقاء سونيديب بتحديات مختلفة في أول محطة لمشوار الأهلي بحثا عن البطولة العاشرة في دوري أبطال إفريقيا.
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