تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهته بأبطال أفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي ؛الرابعة بتوقيت القاهرة؛ في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.





وتناول اللاعبون وجبة الإفطار صباح اليوم، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف بتوقيت النيجر؛12 بتوقيت القاهرة؛ ويعقبه محاضرة أخيرة قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لملعب سيني كونتشي في الواحدة والربع ظهرا بتوقيت نيامي.



ويدخل الأهلي لقاء سونيديب بتحديات مختلفة في أول محطة لمشوار الأهلي بحثا عن البطولة العاشرة في دوري أبطال إفريقيا.