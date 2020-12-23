فيديو..ولاء التميمي: قضايا المرأة والطفل من أهم أولوياتي التشريعية



يشار إلي أن الأمانة العامة للبرلمان تستقبل 100 نائب من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.

