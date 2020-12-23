تخصيص مستشفى الفرنساوي بجامعة القاهرة لعلاج مصابي كورونا بدءًا من اليوم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، بدءًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن تجربة جامعة القاهرة في تحويل مستشفى الفرنساوي سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت تجربة ناجحة وفاقت في معدلات تعافي حالات الإصابة المعدلات الدولية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وأن لا يصاب أحد من منسوبي الجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور الخشت، قد لفت في وقت سابق، إلى أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، موضحًا أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمي في ذلك، وبعد ازدياد معدل انتشار الجائحة قرر رئيس جامعة القاهرة تحويل المستشفى بالكامل للعزل.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.