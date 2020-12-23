أثارت صحيفة فرنسية الجدل حول تساؤولات عما إذا كان بقدره نادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وكانت الصحفية إعتمدت في تساؤلاتها حول انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التصريحات التي أدلى بها الفرعون المصري مع صحيفة "آس" الإسبانية خلال بداية الأسبوع الحالي بشأن وضعه مع ليفربول ومرأيه في اللعب لأحد قطبي اليجا الأسباني.
اقرأ ايضا: كلوب يتحدث عن مصير محمد صلاح
وأشار صلاح إلى إمكانية الرحيل عن ليفربول من خلال أجابته عن الانتقال لأي الفرق الاسبانية بـ "من يدري ما قد يحدث في المستقبل".
وأكدت الصحيفة الفرنسية، على إن باريس سن جيرمان يضاهي ناديي ريال مدريد وبرشلونة، وقد يكون هو الوجه المقبلة لمحمد صلاح بعد الضغوط التي تحدث عنها مع ليفربول.
وأشارت الصحفية، الى أن باريس قد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام صلاح في حال قرر الرحيل عن آنفيلد، وتساءلت حول ما إذا كانت إدارة النادي الفرنسي ستنجح في جذب اللاعب المصري إلى ملعب الأمراء خلال الصيف المقبل.
وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قد أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح واستمرارة مع الريدز وليس لة نية للتفريط به وسعيد بالمستوي الذي يقدمه حيث يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر في احراز الأهداف برصيد 13 نقطة.
اقرأ ايضا: ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام فريق سينوديب
وفي وقت سابق تحدث محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح ليس سعيد في ليفربول دون الحديث عن السبب الحقيقي ولكن اتوقع بسبب اشاراة القيادة ولكن رغم ذلك لن يتغير مستواه في اللعب حيث يستمر عقد محمد صلاح حتي عام2023.
وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.
جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية يونيو 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس يتحرك.. تقارير فرنسية تفجر مفاجأة حول رحيل صلاح عن ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.