باريس يتحرك.. تقارير فرنسية تفجر مفاجأة حول رحيل صلاح عن ليفربول

أثارت صحيفة فرنسية الجدل حول تساؤولات عما إذا كان بقدره نادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصحفية إعتمدت في تساؤلاتها حول انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التصريحات التي أدلى بها الفرعون المصري مع صحيفة "آس" الإسبانية خلال بداية الأسبوع الحالي بشأن وضعه مع ليفربول ومرأيه في اللعب لأحد قطبي اليجا الأسباني.

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وأشار صلاح إلى إمكانية الرحيل عن ليفربول من خلال أجابته عن الانتقال لأي الفرق الاسبانية بـ "من يدري ما قد يحدث في المستقبل".

وأكدت الصحيفة الفرنسية، على إن باريس سن جيرمان يضاهي ناديي ريال مدريد وبرشلونة، وقد يكون هو الوجه المقبلة لمحمد صلاح بعد الضغوط التي تحدث عنها مع ليفربول.

وأشارت الصحفية، الى أن باريس قد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام صلاح في حال قرر الرحيل عن آنفيلد، وتساءلت حول ما إذا كانت إدارة النادي الفرنسي ستنجح في جذب اللاعب المصري إلى ملعب الأمراء خلال الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قد أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح واستمرارة مع الريدز وليس لة نية للتفريط به وسعيد بالمستوي الذي يقدمه حيث يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر في احراز الأهداف برصيد 13 نقطة.

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