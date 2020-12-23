ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام فريق سينوديب

يقدم موقع دوت الخليج القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام فريق سينوديب بطل النيجر، والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 والحامل لقبها من النسخة الماضية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت مصر، ويقام اللقاء على ملعب جينرال سيتي بالنجير.

وتذاع وتنقل مباراة الأهلي وسونيديب عبر الهواء مباشرة عبر قناة الأهلي.

وكان تأهل بطل النيجر إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بعد عبوره مقديشيو الصوماليـ، حيث انتصر ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي

يدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تعج بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة، وضمت القائمة المسافرة إلى النيجر كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير.

الأهلي بدون موسيماني

تعتبر هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يخوضها الاهلي بدون مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث غاب عن مباراة غزل المحلة - أخر مباريات الاهلي بالدوري - والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-0، سجلهم كل من محمد شريف (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم كهربا. يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك البطولة بعد فوزه على نادي الزمالك في النهائي الشهير، الذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي، وفاز فيه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، والذي سجل فيه الأهلي هدفه الشهير بـ "القاضية ممكن" بالدقيقة 84. الأهلي أيضا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة، برصيد 9 بطولات، حيث حصل على البطولة في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

على الجانب الآخر من نفس البطولة، أصبح نادي الزمالك أولى الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة بعدما أعلن نادي جازيل التشادي انسحابه من المباراة التي كان من المفترض أن تجمع بينه وبين الزمالك مساء اليوم، إلا أن أزمات بين وزير الرياضة واتحاد الكرة في تشاد، أدت إلى انسحابه، وإعلان الزمالك متأهلا.

