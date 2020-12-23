تبدأ خلال أيام.. خطة الصحة لتوزيع لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اعتمدت أكثر الدول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بما يحمل ضوءا فى نهاية نفق عام 2020 المظلم الذى حمل مع بداياته جائحة كورونا ولا يزال العالم يعانى منها حتى الآن.





وفى بيان رسمى، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة متابعة لآلية توزيع لقاحات فيروس كورونا، على الفئات الأولى بالتطعيمات وهم الفريق الطبى بمستشفيات العزل والفرز على مستوى الجمهورية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الضوء الأخضر لخطة توزيع اللقاح ينطلق خلال أيام، وفق "الصحة"، التى أكدت أن الأطقم الطبية فى 51 مستشفى عزل و320 مستشفى للفرز سيتم تطعيمها ثم بعد ذلك الفريق الطبى فى باقى المستشفيات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن والأكثر تضررا بالاصابات مؤكدة أن التطعيم سيكون إختيارا وليس فرضا مع توقيع وثيقة الموافقة المستنيرة بالحصول على التطعيم.

موقع إلكترونى

أضافت، أنه من المقرر إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة توزيع وصرف لقاح كورونا الصينى مع نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى التقديرات، وسيسمح الموقع بحجز وتسجيل الفئات الأولى بالتطعيمات، وكذلك حجز موعد للفئات غير المدرجة فى المراحل الأولى من التطعيمات بمعنى أن جميع المواطنين سيتمكنون من الحجز.

صرف اللقاح سيكون من المستشفيات التى تحددها الوزارة للأطقم الطبية على أن تبدأ الآلية بحجز على الموقع الالكترونى ثم يقوم الموقع بإرسال رسالة sms للمنتفع بها كود وموعد لزيارة المستشفى على أن يكون معه كل الأوراق التى تفيد استحقاقه للقاح، ويتم تحديد موعد الصرف مع تأمين حصوله على الجرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما حقن عضل.



تطعيم اختيارى

وقالت الوزارة إن التطعيم ضد كورونا باللقاح الصينى سيكون اختياريا، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما ستقوم المنظمة بالمتابعة الكاملة.

أشارت إلى أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها من

أجل تعريف المواطنين بكل ما يحتاجون معرفته.

أوضحت أن الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصينى لكورونا، مازال فى مراحل الإعداد النهائية للانطلاق الأسبوع المقبل.