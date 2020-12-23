فريدة الشوباشى عن احتمال رئاستها أولى جلسات البرلمان: شرف كبير 

جدة - نرمين السيد - وأكدت بعد حصولها على كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس الجديد يضم فى عضويته 148 نائبة وهو أمر غير مسبوق، مؤكدة أنه بمثابة تتويج لجهود المرأة وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أشارت إلى أن الرئيس السيسى أول رئيس يحقق المعادلة "المرأة نصف المجتمع"، مشيرة إلى أنه رد اعتبار المرأة بعد الحقبة السوداء التى وصفت المرأة بأنها عورة، مؤكدة أن المجلس الحالى جاء بانتخابات حرة ونزيهة، حيث لم يبد المراقبون أى ملاحظات على سير الانتخابات.