جدة - نرمين السيد - تابع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحى بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.





وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولا بأول.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالى، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة عمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخصوصا المواقع الساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولو القاهرة الجديدة يتابعون جاهزية روافع الصرف الصحى لاستقبال الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.