بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة حول لقاح كورونا ومستشفيات العزل

جدة - نرمين السيد - تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمر صحفى، للإعلان عن المستشفيات التى تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد.





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