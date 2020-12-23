انطلقت اليوم، الأربعاء، الدورة الحادية عشرة لـ35 إماما وداعية من دولة ليبيا الشقيقة لصقل مواهبهم الدعوية من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي كبار علماء الأزهر المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية.
تأتي الدورة لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف.
حضر افتتاح الدورة كل من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، المستشار العلمي للمنظمة، أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، والشيخ أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة بليبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الدورة التدريبية الشرعية الحادية عشرة لـ 35 إماما ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.