وزير التعليم العالي ينعي الدكتور محمود نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة...

ينعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات التكنولوجية والحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وأول رئيس للجامعة منذ إنشاؤها، والذي يعد أحد النماذج المصرية المرموقة، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود نعمة الله خريج كلية هندسة جامعة المنصورة عام 1987، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أسيوط عام 1993، ودرجة الدكتوراه من جامعة شيزوكا -اليابان عام 1999، وكان يشغل منصب عميد لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.