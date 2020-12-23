مصنع 200 الحربى يستقبل حملة 100 مليون صحة

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة استقبل القطاع الإداري بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (م200 الحربي) قافلة طبية لمديرية الصحة بالقليوبية (طبى ثان الخانكة) والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحه. وقامت القافلة بإجراء الفحص الطبي لعدد 300 عامل من قطاعات المصنع المختلفة.

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