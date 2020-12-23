الحكومة تكذب شائعة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى

نفت الحكومة، ما تردد عن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية. كانت الحكومة قد نفت أمس ما تردد من أنباء حول ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

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