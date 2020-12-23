المصريون يسردون إنجازات الرئيس في #بقينا_أوروبا_مع_السيسي

أشاد عدد كبير من المصريين بالإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة من مدن صناعية تواكب الدول الكبرى وغيرها من إنجازات.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بقينا_اوربا_مع_السيسي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال.
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