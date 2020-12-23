بعد انهيار أسعارها.. الزراعيين توضح كيف تحل أزمة البطاطس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إنه تم هذا العام زراعة نفس كمية محصول البطاطس التى يتم زراعتها كل عام ولازيادة فيها ، موضحًا أن الفدان الواحد ينتج 15 طنا من البطاطس .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" ، أن مصر تنتج من البطاطس حوالى 5 ملايي طن ، ونصدر مايقرب من مليون طن سنويًا .

وأشار "نقيب الزراعيين " إلى أن ماتم تصديره من البطاطس هذا العام كان أقل من 100 ألف طن ، وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها جائحة كورونا وإغلاق بعض المطاعم فى مصر والدول الأخرى، مما قلل من الطلب على استيراد البطاطس.

كما أكد أن وفرة أنتاج البطاطس زادت من المعروض وقل الطلب مما انخفض سعرها ليصل طن البطاطس بـ 1000 جنيه .

وناشد الحكومة بوضع سياسة زراعية للمحاصيل قبل زراعتها ، بحيثُ يتم زراعة مايكفى للإستهلاك والتصدير فقط ، كما نصح المواطنين بتغيير العادات الغذائية فيجب الاعتماد على البطاطس كنوع من النشويات بديلًا للأرز والخبز فى وجباتهم .