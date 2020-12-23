انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم 23 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يُتابع العديد من فئات الشعب سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وذلك لأن أعمالهم ترتبط بأسعار العملة الأمريكية، مما سوف يؤدي إلى تأثير مباشر عليها في حالة زيادة قيمة الورقة الخضراء أو انخفاضها، وبرغم الثبات الكبير في القيم سواء للبيع أو الشراء خلال الفترة الأخيرة إلا أنه مما لا شك فيه أن الارتفاع أو الانخفاض البسيط يؤدي إلى تأثير واضح في حالة المبالغ الكبيرة، لذلك تظل المُتابعة والمراقبة التحليلية مُستمرة من المهتمين والذين ترتبط أعمالهم بالدولار الأمريكي وسائر العملات الأوروبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه

ليس من شك أن هناك تفاوت في الأسعار ملحوظ ما بين البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، ولكن في ذات الوقت يكون هذا التغير قليل ويتراوح في الغالب ما بين قرش إلى خمسة قروش على الأكثر، سواء في عمليات التداول على البيع أو الشراء وهذا ما يُلاحظه المراقبون كل يوم تقريبًا وفي بداية تعاملات هذا الصباح ارتفعت قيم الدولار الأمريكي بمعدل قرشين في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه بينما للبيع بلغت 15.75 جنيه.

وقد جاءت سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك تبدأ من القيمة المُتداولة في البنك المركزي إلا في مصرفين، حيث سجلت الورقة الخضراء في البنك الأهلي اليوناني 15.62 للشراء وكذلك في بنك الشركة المصرفية العربية حيث بلغت قيمة شراؤه 15.59 وهو أقل بنك في مصر، وأيضًا سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنكين أقل قيم التعامل في سوق الصرافة المصري في عمليات البيع.

أعلى البنوك في سعر الدولار اليوم في مصر

بينما جاء البنك العربي الأفريقي ليُسجل أعلى قيمة في سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر في مصر، حيث بلغت قيمة الشراء 15.65 جنيه وهي أعلى بمعدل قرشين من تلك التي أعلنها البنك المركزي، بينما فيما يتعلق بالقيمة المُتداول عليه في البيع فقد سجلت نفس تلك المتواجدة في البنك المركزي وهي 15.75 جنيه، وقد جاء في المركز الثاني في ترتيب البنوك المصرية التي تقدم أعلى أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري سبعة بنوك.

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أسعار الدولار في البنوك المصرية

وقد جاء سعر الدولار اليوم في تلك البنوك السبعة مُسجلاً 15.64 جنيه للشراء بينما بلغت قيمة بيعه فيها 15.74 جنيه، وهذه البنوك هي عودة والبنك التجاري الدولي “cib” هذا إلى جانب بنك التعمير والإسكان والمصري الخليجي والأهلي الكويتي وكريدي أجريكول والمصرف المتحد، هذا ومن المعروف أنه على مدار اليوم تحدث بعض التغيرات في الأسعار سواء في حركة التعامل للبيع أو الشراء وفي ظل التداول شبه الثابت إلى حد كبير يكون ذلك في حدود قليلة، ولكن كما سبق وذكرنا بلا شك أنها لها تأثير كبير على التعاملات ذات المبالغ الكبيرة والتي يكون القرش الواحد ذو قيمة فيها.