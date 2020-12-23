اتحاد الكرة يجري 12 اتصال لتعين حكام لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اجري اتحاد الكرة عدة اتصالات مع دول مختلفة لتعين حكام اجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الساعات الماضية وذلك بسبب عدم تلقي الأتحاد المصري اي مكالمات من الدول التي تم مخاطباتها من عدة ايام ومن ابرزهم انجلترا و ايطاليا و المجر .

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ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة 7ونصف علي استاد برج العرب يوم الأثنين28 الجاري ،حيث تقام المباراة بعد عودة بعثة الأهلي من النيجر في أولي مباراته في مشوار البطولة الأفريقيه وقد فاز المارد الاحمر علي نظيره الزمالك في النسخة السابقه في دوري ابطال افريقيا بنتيجة 2/1.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي ونظيره الزمالك تجمعهم القمة 121 في بطولة الدوري الممتاز حيث انتصر المارد الأحمر ببطولة الدوري للمره 42 في تاريخة وتعد البطولة الأبرز للنادي الأهلي وجماهيره.

