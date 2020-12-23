بركان مصطفى محمد يشتعل وإدارة الزمالك مصرة على هذا القرار

اقترب مصطفى محمد من الانفجار غضبا داخل نادي الزمالك، بعد تعنت الإدارة داخل نادي الزمالك، ورفضها بشكل قاطع احتراف مصطفى محمد، واحترافه خارج القلعة اليضاء في الوقت الحالي.

واقنع مصطفى محمد اللجنة الفنية داخل نادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، أنه يستطيع جلب عرض مناسب للنادي بحلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي قرر اتحاد الكرة متمثلا في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، أن تبدأ في مطلع يناير المقبل، إلا أن الفارس الأابيض لم يقتنع برأي مصطفى، طالبا منه الإنتظار.

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قرار الزمالك وأصرت إدارة الزمالك ولجنته الفنية أن يستمر مصطفى محمد إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، التي من المقرر إقامتها في 23 يوليو من العام 2021، والتي تأهل لها المنتخب المصري الاوليمبي، بعدما فاز بأمم أفريقيا، والتي حصل فيها مصطفى محمد على لقب هداف البطولة. وأصرت إدارة الزمالك ولجنته الفنية أن يستمر مصطفى محمد إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، التي من المقرر إقامتها في 23 يوليو من العام 2021، والتي تأهل لها المنتخب المصري الاوليمبي، بعدما فاز بأمم أفريقيا، والتي حصل فيها مصطفى محمد على لقب هداف البطولة. واتضح أن مصطفى محمد غير راضٍ هو الآخر بقرار نادي الزمالك، والذي كان مدعوما بحاجة الزمالك إليه في الوقت الحالي، وأن فرصة وجود عرض من نادي أوروبي كبير، ستزيد مع تألقه في الأوليمبياد. الزمالك يورط نفسه وتعد المشكلة الرئيسية هي أن نادي الزمالك خرج من الانتقالات الصيفية الماضية خالي الوفاض تقريبا، حيث لم يبزم أي صفقا، سوى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن القادم من نادي الصفاقسي التونسي، وغير ذلك، اعتمد نادي الزمالك على لاعبيه المعاريت، حيث أعاد كل من أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر المعار سابقا لسموحة، محمد أشرف "روقة" المعار سابقا لطلائع الجيش، وحميد أحداد الذي أعير إلى الرجاء المغربي. اقرأ أيضا: مصطفى محمد مستمر مع نادي الزمالك



قرار سانت إيتيان



وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ أيام من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي. وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ أيام من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي. وأبلغ نادي الزمالك، مهاجمه الشاب أنه لن يقبل بعرض أقل من 6 مليون يورو، مقارنة بالمبالغ التي تدفع هذه الأيام، ترى إدارة نادي الزمالك، أن أي مبلغ يقل عن 6 مليون يورو، لن يكون مناسبا لقيمة مصطفى محمد، وقيمة نادي الزمالك. اقرا أيضا: خاص| الزمالك يحسم قرار رحيل مصطفى محمد.. ويتخذ هذا الإجراء!



وأكد مصطفى محمد لمسئولي الزمالك أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله، وأنه ليس على استعداد للتنازل مرة أخرى.

