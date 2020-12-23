النائبة فريدة الشوباشي: شرف لي ترأس الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب: شرف لي ترأس الجلسة الافتتاحية والإجرائية للمجلس، ومجرد وجودي في عضوية المجلس شرف وتكريم.
وأكدت بعد حصولها على كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس الجديد يضم في عضويته 148 نائبة وهو أمر غير مسبوق، مؤكدة أنه بمثابة تتويج لجهود المرأة وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وأكدت أن الرئيس السيسي أول رئيس يحقق المعادلة "المرأة نصف المجتمع"، مشيرة إلى أنه رد اعتبار المرأة بعد الحقبة السوداء التي وصفت المرأة بأنها عورة، مؤكدة أن المجلس الحالي جاء بانتخابات حرة ونزيهة، حيث لم يبد المراقبون أي ملاحظات على سير الانتخابات.
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