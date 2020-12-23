النائبة مايسة عطوة : المرأة أثبتت وجودها في برلمان 2015 وكانت "قد التحدي "

قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن هناك أجند تشريعية يستعد حزب مستقبل وطن – الحائز علي الأغلبية البرلمانية - لتجهيزها خلال التشريعي الثاني لمجلس النواب عن الفترة (2021-2026) لصالح الوطن والمواطن المصري، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشددة علي ضرورة تكاتف الجميع "المجلس النيابي والشعب والحكومة" معا من أجل صالح البلد.



و اضافت عطوة عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية في حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس ، إن أهم التشريعات التي توليها اهتمام تعديل قانون المعاشات والتأمينات فضلا عن حسم مشروع قانون العمل لاسيما وأن القطاع الخاص ظًلم بشكل بين، وذلك من خلال بعض أصحاب العم و لفتت عطوة إلي أنها ستستكمل دورها من خلال لجنة القوي العاملة، وأنها مستعده لخدمة وطنها في كافة المواقع.

و قالت مايسة عطوة، عن فخرها بنسبة المرأه داخل مجلس النواب في تشكيله الجديد، مشيرة إلي أن المرأه أثبتت وجودها في برلمان 2015 وكانوا علي قدر التحدي.وعما إذا كانت هناك إتجاه لتشكيل تكتل للمرأة تحت القبة علقت البرلمانية بقولها : بالفعل هذا التكتل بمثابه حلم، واتمني أن يكون هناك تكتل لها خلال المجلس الحالي، خاصة وأنه سيخلق كتله دائمة لقضايا المرأه.."، مضيفه " عمرنا ما هنشتغل للمرأه فقط إنما نخدم كل القضايا.

