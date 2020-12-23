وكيل الخطة و الموازنة : برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادي

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات الهامة التي بدأها خلال المرحلة البرلمان الحالي و التي تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي و كذلك خطط التحول الرقمي .

تأكيدًا لـ دوت الخليج .. المستشار محمود فوزي: النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنًا بالبرلمان حتي الآن

وقال علي هامش استخراج كارنيه العضوية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشهادة صندوق النقد الدولي مشددا على أهمية تفعيل منظومة الفاتورة الاليكترونية و رفض عمر فكرة الاغلاق في ظل ازمة كورونا قائلا " الاغلاق لن يجدي و الأفضل ان نستكمل المسيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية دعما للاقتصاد المصري

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب