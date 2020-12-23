وكيل الخطة و الموازنة : برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادي

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات الهامة التي بدأها خلال المرحلة البرلمان الحالي و التي تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي و كذلك خطط التحول الرقمي .
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وقال علي هامش استخراج كارنيه العضوية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشهادة صندوق النقد الدولي مشددا على أهمية تفعيل منظومة الفاتورة الاليكترونية و رفض عمر فكرة الاغلاق في ظل ازمة كورونا قائلا " الاغلاق لن يجدي و الأفضل ان نستكمل المسيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية دعما للاقتصاد المصري
وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021
وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
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