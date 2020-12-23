الزمالك ينقض على صفقة الأهلي المنتظرة ويقترب من الحسم !

يبدو أن المعركة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الصفقة المنتظرو والتر بواليا مهاجم نادي الجونة وهداف الدوري المصري قد بدأت مبكرًا.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بكل قوة خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة، في ظل المنافسات الشرسة على بطولات المحلية والإفريقية هذ الموسم.

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الزمالك يتحرك بقوة

وكشف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامجه الماتش عبر قناة صدى البلد، أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة بالفعل مع المهاجم الزامبي والتر بواليا من اجل ضمه في يناير المقبل.

وكان الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع مهاجم سوبر ووضع بواليا ضمن حساباته بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حتحوت أن رغبة الأبيض في التعاقد مع والتر بواليا، ليس لها علاقة برحيل مهاجم الفريق الأول مصطفى محمد إلى الاحتراف الأوروبي، ولكن تأتي من رغبة الفارس الأبيض لتدعيم صفوف بصفقات من العيار الثقيل.

والمح : أن مفاوضات الزمالك مع المهاجم الزامبي تتم بشكل شفهي وذلك من خلال وكيله قبل الدخول مع الجونة في مفاوضات رسمية، مضيفًا: أن مسئولي الأبيض يسعون لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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ويقدم المهاجم الزامبي مستويات مميزة مع فريقه الجونة، حيث سجل هدفيين في أول لقائين له مع الفريق الساحلي، بخلاف تألقه في الموسم الماضي، وإحرازه 13 هدفًا جعله ضمن قائمة هدافيين الدوري المصري.