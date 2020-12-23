صور.. صندوق تحيا مصر يوفر مستلزمات الأطقم الطبية فى 21 مستشفى عزل وحميات

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الأربعاء، المرحلة الخامسة من مبادرته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" لدعم الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ومنظمات المجتمع المدنى التى تقدم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، فى بيان اليوم، إن الصندوق سيكثف من نشاطه خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات هذه المرحلة من تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة من مبادرة الصندوق تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية بأقسام العزل والحميات والصدر فى 21 مستشفى تابع لوزارة الصحة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالى، لافتا إلى أن قوافل هذه المرحلة تشمل 4 أطنان من الدواجن، و140 ألف كمامة جراحية، و2100 واقى للوجه "face shield"، و8400 كمامة N95، و24 ألف قفاز طبى، و3250 لتر كحول، و20 ألف عبوة هاند جيل.



وأضاف أن قوافل الصندوق توجهت صباح اليوم لتسليم هذه المستلزمات لمسؤولى مستشفيات "أبو الريش "المنيرة"، مستشفى العجوزة، مستشفى قصرالعينى الفرنساوى، مستشفى 15 مايو، مستشفى أم المصريين، مستشفى حميات العباسية، مستشفى عين شمس الجامعى "الدمرداش"، مستشفى الجمهورية، مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى حميات إمبابة، مستشفى الشروق العام، مستشفى معهد ناصر، مستشفى المطرية، مستشفى الشيخ زايد التخصصى، مستشفى عين شمس العام، مستشفى الحسين الجامعى، مستشفى باب الشعرية الجامعى "سيد جلال"، مستشفى الزهراء الجامعى، مستشفى منشية البكرى، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى الأحرار بالشرقية"، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.



وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر أيضا مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية لنحو 11 مؤسسة مجتمع مدنى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وكذا 8 دور رعاية للأطفال الأيتام و"أطفال بلا مأوى".



وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أن المبادرة عبر مراحلها الأربعة نجحت فى توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعى، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 وKn95، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.



كما وفّرت المبادرة الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من "أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاى - مكرونة – فول"، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة فى عيد الفطر.



ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدنى كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا أهمية هذا التعاون والتنسيق فى تسخير كل الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعى لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما فى ظل الأزمة التى نمر بها منذ تفشى فيروس كورونا.



يذكر أن الصندوق أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" نوفمبر الماضى لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى ومساعدة المحتاجين فى مختلف دول العالم.

يأتى ذلك بعد نجاحه فى تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.