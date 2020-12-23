النائبة مايسة عطوة: المرأة أثبتت وجودها فى برلمان 2015 وكانت قد التحدى

جدة - نرمين السيد - قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن هناك أجندة تشريعية يستعد حزب مستقبل وطن "الحائز على الأغلبية البرلمانية" لتجهيزها خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن الفترة " 2021-2026" لصالح الوطن والمواطن المصري، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع "المجلس النيابى والشعب والحكومة" معا من أجل صالح البلد.





وأضافت عطوة عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية فى حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس، إن أهم التشريعات التى توليها اهتمام تعديل قانون المعاشات والتأمينات فضلا عن حسم مشروع قانون العمل لاسيما وأن القطاع الخاص ظًلم بشكل بين، وذلك من خلال بعض أصحاب العم، لافتة إلى أنها ستستكمل دورها من خلال لجنة القوى العاملة، وأنها مستعده لخدمة وطنها فى كل المواقع. وأكدت مايسة عطوة فخرها بنسبة المرأة داخل مجلس النواب فى تشكيله الجديد، مشيرة إلى أن المرأة أثبتت وجودها فى برلمان 2015 وكانت على قدر التحدى. وعما إذا كانت هناك اتجاه لتشكيل تكتل للمرأة تحت القبة علقت البرلمانية بقولها: "بالفعل هذا التكتل بمثابه حلم، وأتمنى أن يكون هناك تكتلا لها خلال المجلس الحالى، خصوصا وأنه سيخلق كتلة دائمة لقضايا المرأة"، مضيفة: "عمرنا ما هنشتغل للمرأة فقط إنما نخدم كل القضايا".

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