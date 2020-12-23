جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، قرارا بإيقاف عقد أى اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات وورش عمل، أو دورات تدريبية، أو معارض أو أى نشاط به تجمعات للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة لحين صدور قرارات أخرى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح محافظ الغربية فى بيان اليوم، أن ذلك جاء فى إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولصالح العمل والحفاظ على صحة المواطنين، وتسيير متابعة الأعمال التى تحتاج لاجتماعات أكثر من 3 أفراد من خلال وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت وتقنية الفيديو كونفرانس ووسائل التواصل الاجتماعى. وأشار إلى أنه سيتم إيقاف أية وسيلة من وسائل النقل الجماعى والأجرة تقوم بتحميل عدد أكبر من الحمولة الرسمية المحددة للمركبة مع التزام السائق والركاب بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل وسيلة الانتقال. وشدد على ضرورة إلتزام كل المحال التى تقدم المشروبات والمأكولات باستخدام الأدوات الاستخدام لمرة واحدة وتطبيق وسيلة إشغال لا تتعدى 50% مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء العاملين الكمامة والقفازات والالتزام بالنظافة العامة وغلق المحال المخالفة لذلك، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: إيقاف عقد المؤتمرات والاجتماعات للحد من انتشار فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.