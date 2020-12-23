عاجل.. العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.





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