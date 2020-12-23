الحكومة: معرض رمسيس فى 5 مدن عالمية

جدة - نرمين السيد - وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هى متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دى يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.

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