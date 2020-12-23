الحكومة توافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

جدة - نرمين السيد - وشملت التعديلات بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن "تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".

وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة جميع الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل فى الخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، فى إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية فى الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، إذ بدأ العديد من الشركات المصرية فى دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.