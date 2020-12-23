الوزراء: إرجاء تطبيق نسبة 15% على مشروعات المناطق الحرة لمدة عام

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارًا من 1/1/2021.





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