الحكومة تصدر قرارات مهمة فى اجتماعها الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء فى نهاية اجتماعه اليوم العديد من القرارات وهى على النحو التالى:

ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن تستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كل الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل فى الخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، فى إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية فى الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، إذ بدأ العديد من الشركات المصرية فى دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021

الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارًا من 1/1/2021، من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظا على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

الموافقة على إقامة معرض بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، فى 5 مدن عالمية، خلال الفترة التى تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هى متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دى يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.