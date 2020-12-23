محمد بن راشد يتابع كلمة رئيس الوزراء فى منتدى دبى للصحافة

حرص الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى متابعة كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في منتدى دبى للصحافة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الإعلام للترويج لخطابها المضلل، مشددا على أن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دورا بارزا فيها وذلك فيما يتعلق بالملف المائى وما دار حوله من شائعات وأكاذيب ، وكذا الصراع في ليبيا بالإضافة الى الصراعات حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمة أمام منتدى نادي دبي للصحافة، ومن هذا المنطلق يتضح لنا الدور المهم للاعلام في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤسس له ، من خلال نشر الفكر الوسطى المعتدل وقيم التعايش المشترك ، حيث أن العالم حاليا يشهد ثورة تقنية أتاحت لوسائل الاعلام لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها وذلك من خلال ظهور الكثير من وسائل الاعلام الحديثة ذات القدرة العالية للوصول الى قطاعات جديدة من الجمهور لم يكن في مقدور وسائل الاعلام التقليدية الوصول اليها.

وتابع رئيس الوزراء: من المؤسف أن العديد من الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الاعلام للترويج لخطابها المضلل ، كما وظفتها في تجنيد المزيد من الاتباع الامر الذى يحتم بطبيعة الحال قلب الطاولة على ما تسعى اليه هذه الجماعات من أهداف خبيثة تزعزع استقرار الأوطان وذلك من خلال قيام الاعلام بدوره الحقيقي بشكل واع ومستنير لمحاربة الفكر الإرهابي.

وأثنى رئيس الوزراء جهود المؤسسات الإعلامية قائلا: "أحيي جهود مؤسسات الدولة الإعلامية ومراكزها الفكرية والجامعية في إبراز مساوئ الإرهاب التي تعانى منها جميع الدول وتفكيك المنظومة الفكرية للتنظيمات الإرهابية وتحليلها للقيام بمعالجتها وحماية شبابنا.