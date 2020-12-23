تهنئ أسرة تحرير جريدة وموقع صوت الأمة، الزميلة اليوم السابع بفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية.
كانت قد أعلنت منذ قليل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة فوز موقع اليوم السابع بفئة الصحافة الذكية، في الدورة الـ 19 لجائزة الصحافة العربية.
وكان يتنافس على هذه الجائزة مع اليوم السابع، وفقاً لما أعلنته الأمانة العامة لها منذ أيام، صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، وصحيفة "الرؤية" الإماراتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «صوت الأمة» تهنئ الزميلة اليوم السابع بفوزها بجائزة الصحافة العربية للصحافة الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.