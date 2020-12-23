«صوت الأمة» تهنئ الزميلة اليوم السابع بفوزها بجائزة الصحافة العربية للصحافة الذكية

تهنئ أسرة تحرير جريدة وموقع صوت الأمة، الزميلة اليوم السابع بفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية.

كانت قد أعلنت منذ قليل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة فوز موقع اليوم السابع بفئة الصحافة الذكية، في الدورة الـ 19 لجائزة الصحافة العربية.

وكان يتنافس على هذه الجائزة مع اليوم السابع، وفقاً لما أعلنته الأمانة العامة لها منذ أيام، صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، وصحيفة "الرؤية" الإماراتية.