رئيس الأعلى للإعلام : الفن عانى من التجريف واستنزاف القوى الناعمة لمصر في السنوات الماضية.. صور

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انه في السنوات الأخيرة حدث نوع من التجريف واستنزاف القوة الناعمة المصرية، ولم يحدث اي تجديد خلال تلك الفترة .

وأضاف كرم جبر ، خلال ورشة العمل التي ينظمها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، حول الدراما المصرية بحضور كتاب وفنانين ومنتجين تحت عنوان "الدراما المجتمع التأثير"، ان الحضور يشكلون ضمير ووجدان الشعب المصري ، فمصر بها عدد من المثقفين والادباء والمخرجين يساووا دولة اخرى، مؤكدا أن الفن قوة ناعمة نفتخر بها في كل المواقف ، حيث تجسد لنا حياة الأبطال والزعماء ، وتربي أبنائنا على التضحية من اجل الوطن، ومن هذه الاعمال مسلسل رأفت الهجان، وغيرها من الاعمال الدرامية والسينمائية .

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد .

وقد وجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.