64 خدمة.. وزير الاتصالات: منصة "مصر الرقمية" تتيح الخدمات الحكومية للمواطنين دون تدخل بشري

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول مشروع منصة "مصر الرقمية"، التي تم إطلاقها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية إلى المواطنين إلكترونيا دون تدخل عنصر بشري، من خلال أدوات تضمن التحقق من هوية المواطن من خلال الرقم القومي ورقم المحمول، فضلًا عن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة لإدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة، وإتاحة التوصيل عبر البريد، والاستفادة من تعدد منافذ الخدمة لتناسب كافة أطياف المواطنين.

وأوضح الوزير أن منافذ تقديم خدمات "مصر الرقمية" تشمل البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمة والاتصال من خلال الخط الساخن 15999، أما طرق السداد فتكون من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد وميزة والبطاقات الافتراضية من خلال المحافظ الإلكترونية إلى جانب نقاط التحصيل المنتشرة بالمحافظات للدفع النقدي، وتتضمن خدمات التوصيل بالبريد رخص القيادة والمركبات وبطاقات التموين.

وتضمن الإطلاق الأول من منصة "مصر الرقمية"، عدد 34 خدمة، في قطاعات التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم، بينما تضمن الإطلاق الثاني عدد 30 خدمة، في قطاعات الأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعي، والحصول على خدمات الشهر العقاري والمحاكم، وخدمات السجل التجاري، إلى جانب خدمات الصحة والمرور والتموين والتوثيق.