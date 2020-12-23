تنسيق عمالي "مصري- لبناني" لمواجهة تحديات الإرهاب وكورونا

بحث رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي ،مع نائب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه سبل تطوير التعاون المشترك بين الإتحادين الشقيقين خاصة خلال الفترة المقبلة لما تحمله من تحديات على كافة المستويات ،وفي ظل أزمة كورونا التي يدفع ثمنها العمال ،الفئة الأكثر تضررًا.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء صدر عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن اللقاء الذي إنعقد أمس الثلاثاء بمقر "عمال مصر" جرى خلاله التباحث في القضايا النقابية و العربية المشتركة، ووضع العمال في المنطقة العربية خصوصًا في ظل جائحة "كورونا".

وتم التوافق على ضرورة التعاون بين الاتحادين المصري واللبناني ،والتأكيد على العلاقة المشتركة بين الاتحادين الشقيقين ،و العمل على وحدة الحركة النقابية العربية والوطنية في جميع الأوطان من أجل الحفاظ على قوّة ومناعة الاقتصاد وتطوّر وازدهار البلاد، والحفاظ على مكتسبات العمال،وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة ،وكذلك التنسيق من أجل مواجهة المشاريع المعادية والناجمة عن الحصار الاقتصادي والإرهاب والاحتلال ،و جائحة "كورونا".

وجرى التطرق إلى تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي ،وتأثيره على الوضع الإقتصادي بشكل عام وعلى العمال بشكل خاص.

يشار الى أن فقيه" يقوم خلال هذه الأيام بزيارة إلى القاهرة يلتقى خلاله بعدد من المسؤولين ذات الصلة بملف العمل والعمال .