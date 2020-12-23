هل تروي البنوك عطش مستثمري السياحة.. ماذا يحاك على أرض الواقع

انهاك اقتصادى لبعض الكيانات السياحية كنتيجة طبيعية للعديد من الازمات بداية من الثورة حتى جائحة كورونا، والذى عاني القطاع منه على مدار تقارب الـ 10 سنوات ، من انحسار حركة السياحة اليها ، مع عدم إمكانية البعض منها الحصول على القروض الميسرة من بعض البنوك ، لتقف فى حالة جمود اقتصادي ومشروعات لم تستكمل .
وفى إطار معاناة بعض الكيانات السياحية، نرصد اراء مستثمري السياحة بها ، لرصد أوجاعهم و الخروج بحلول منطقية لتروي مبادرات البنك المركزي عطشهم لإحداث حراك سياحي .
وجه سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ، الشكر لرئيس البنك المركزى طارق عامر ، لإطلاق مبادرة دعم السياحة ، بالإضافة الى مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021 ، وذلك إيمانا منه ان القطاع يمر بأزمة لم يمر بها من قبل .
أوضح سامى فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أننا نتذكر جيد كلمات رئيس البنك المركزى طارق عامر فى احدىة اجتماعاته مع المستثمرين ، نريد أن نخسر عام ولكن نكسب 100 عام قادم ،مؤكدا أن دعمة المتواصل يجب ان يكلل بتعاون جميع الوزارات المرتبطة بصناعة السياحة ، ستشهد المنظومة طفرة .
أشار رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ، إلى فكرة دعم وتمويل البنوك يجب أن ترفع عن من يصل نسبة اشغال فندقة 50% ، على أن يقدم الدعم فقط لمن يحقق نسب اشغال تقدر من صفر الى 5% ، ويتم اسقاط الديون من عليه ، موضحا ان بعض المنشات الفندقية أغلقت فى ظل انحسار الحركة و التكلفة العالية قائلا : "الاحمال كتيرة علينا".
استكمل حديث قائلا : الأعباء بالمناطق الحدودية مرت بمشاكل سياحية اكثر من أى منطقة أخري ، وهنا يؤكد بضرورة أولوية دعمها خاصة من يصمد إلى اليوم ، حتى يعود الحراك السياحي ، مطالبا بتجميد غرامات المياه والضرائب العقارية على المنشات السياحية و الفندقية التى لا تعمل .
طالب بضرورة نظر الحكومة ، لملف دعم طابا نويبع و المناطق السياحية الحدودية ، والتكاتف معهم على غرار مبادرة البنك المركزى بالااضفة إلى توفير قروض لرواتب الموظفين الموظفين دون فايدة فى فترة العثرات فقط ، لافتا لم نسرح عامل فى ظل الازمة الراهنة .
وحول صعوبة اليات حصول المستثمرين على قروض البنوك ، افاد أن هناك مستثمرين يحصلون على منح وقروض بالفعل وليس الجميع ، فى ظل وجود اشتراطات محددة ، منها وجود ميزانيات محددة ، وهو ما لاتستطيع بعض الفنادق بالمناطق الحدودية ، ايجادة نظرا للانحسار الشديد فى الحركة بالاضافة الى توقف بعض المشروعات المشتركة مع البنوك .
ووجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، والذى خصص منطقتين واحدة المنطقة الحرة لنويبع وأخرى لمطار نويبع ، والذى يهدف لاحداث حراك سياحي بالااضفة الى تصدير المنتجات الزراعية الى دول العالم .
أضاف رامى فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشات الفندقية ، الى ان البنك المركزي يتيح قروض للفنادق خاصة بسداد الرواتب وتكاليف الصيانة بفائده قدرها 5% ، وقد واجهة بعض الفنادق مشكلات عند الاستفادة من المبادرة ، لرفض بعض البنوك تنفيذها .
أوضح رامي فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن هناك تعميم من غرفة المنشات الفندقية فى حالة حصول المنشأة على شهادة من الاتحاد المصري للغرف السياحية تفيد العضوية بالغرفة وموجهة الى احد البنوك للاستفادة من المبادرة الخاصة بالرواتب و الصيانة بقيمة فائدة الـ 5% ، وفى حال تعرضها للرفض يتم اخطار الغرفة بسبب ذلك الرفض وذلك ليتسني للغرفة اتخاذ اللازم .
المح الدكتور عاطف عبداللطيف ، عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بمساندة القطاع ، لتترجم على ارض الواقع بصدور تعليمات البنك المركزى ، باعلان مبادرات لمنح البنوك المصرية القروض .
وحول المشاكل المتعلقة باقراض البنوك القطاع السياحي ، قائلا : أن هناك بعض البنوك تتعامل مع المنشات السياحية و الفنادق و الشركات ، كأننا فى وضع طبيعي وليس انحسار للحركة السياحية، وتتطلب مراجعات الطلبات المقدمة من المستثمرين قرابة الشهر او شهرين يعقب بعضها رفض ، وتعود لاسباب ان المنشأة متعثرة أو خطورة الاقراض، وهو الغير منطقي حيث ان الاغلب المتوجه للاقتراض متعثر و الا ماكان لجئ لذلك ، مشيرا الى ان القطاع مر بالعديد من المشكلات بداية من الثورة مرورا بانتشار جائحة كورونا .
ووصف عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء ، أن ارض الواقع تلوح أن هناك تخوف من التعامل مع السياحة ، بسبب انه يجري الاستعلام الائتماني "اى اسكور " ، حيث تدرس ملفات المستثمرين وترفض بالاضافة الى أن هناك بعض البنوك ترفض التعامل مع السياحة و اخري وجب ان يذهب البنك الاساسي الخاص له حسابت المنشاة الفندقية ، مطالب بمزيد من التفهم و المرونة فى التوقيتات الحرجة .
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