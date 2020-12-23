نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع وتسليم عقود 13 مشروعا تنفيذيا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والذي نظمته وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة وذلك بحضور عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، حيث تم توقيع وتسليم العقود للسادة عمداء الكليات ومديري المشروعات، في ظل اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الاحتفال المتميز الذي يؤكد على الإيمان بأهمية الخطة الاستراتيجية ونجاحها فى إخراج المشروعات من حيز الأوراق إلى التنفيذ على أرض الواقع مع الحفاظ على الاستمرارية والتطوير، حيث تسعى جامعة حلوان إلى التميز في البحث العلمى والابتكار وتطوير منظومة التعليم واستحداث برامجها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وهي تولي اهتماما خاصا لتنفيذ مشروعات خدمية، ويأتي كل ذلك من خلال خطة استراتيجية طموحة في ظل رؤية مصر 2030.

واستعرض الأستاذ الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة نبذة مختصرة عن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وآليات التنفيذ وأهداف الدورة الرابعة والتى تضمنت استحداث برامج أكاديمية وتطوير المعامل والمختبرات وتأهيل البنية التحتية وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الابتكارات وإنشاء الحاضنات التكنولوجية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان.

وتقدمت عدد من الجهات والكليات ( ١٦ جهة) بمشروعات تنفيذية بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ووصل عدد المشروعات التنفيذيه المقدمة إلى ٢٧ مشروعا متضمنة مشروعين مركزيين وهما مشروع التحول الرقمى لجامعة حلوان ومشروع لإنشاء وحدات بحثية متقدمة للقياسات الدقيقة.

وقد تم قبول وتوقيع عقود ١٣ مشروعا منها ٦ في مجال التعليم والتعلم، و٣ في مجال البنية التحتية، و٣ في مجال تنمية الموارد الذاتية، ومشروع في البحث العلمي والابتكار، ومشروع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام الحفل قام رئيس جامعة حلوان والسادة العمداء بتوقيع وتسليم عقود ١٣ مشروعا وهي:

1-تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان.

2- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الأولى: قسم الصيدلانيات).

3- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الثانية: تحديث وتطوير معامل الكيمياء والعقاقير).

4-تطوير البنية التحتية والتجهيزية لكلية الحقوق.

5-دعم بعض معامل كلية الهندسة بحلوان بأجهزة علمية حديثة.

6-تطوير معمل هندسة القوى الكهربية (المرحلة الأولى)

7-إنشاء مبنى متعدد الأغراض لخدمة العملية البحثية والحاضنات العلمية والتكنولوجية.

8-إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى كهرباء بكلية الهندسة.

9-إنشاء حاضنات إنتاجية للصناعات الصغيرة بكلية التربية الفنية.

10-تطوير معمل الخزف وملحقاته بكلية التربية الفنية

11-تطوير معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

12إنشاء معمل مركزي ذى وحدات متقدمة للقياسات الدقيقة بمجمع الإبداع والبحث العلمي.

13-تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمى بجامعة حلوان٠