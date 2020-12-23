نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادة وشكر.. ماذا قال رئيس الوزراء عن وسائل الإعلام العربي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة تصريحات مهمة عن وسائل الإعلام العربي وأهميتها بمنتدى الإعلام العربي في دورته 19، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة افتراضيًا.

ونشر الحساب الرسمى لنادي دبي للصحافة عبر موقع "تويتر" مقتطفات منها، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن وسائل الاعلام العربي:

الإبداع الإنساني أساس الإعلام القوي:

أوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قوة الإعلام في الابتكار الإنساني وليس فقط في بيئة العمل الإعلامي قائلا:"إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن وحدها كافية لخلق إعلام قوي بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة".

دور الإعلام في مواجهة الاٍرهاب:

وأكد رئيس الوزراء علي أهمية الإعلام في مواجهة عناصر الاٍرهاب وإذاعة الحقائق معلقًا: "يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك في ضوء ما يشهده العالم حاليًا من ثورة تقنية ومعلوماتية أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها".

استغلال الإعلام في الاٍرهاب:

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الإعلام للترويج لخطابها المضلل، مشددا على أن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دورا بارزا فيها وذلك فيما يتعلق بالملف المائى وما دار حوله من شائعات وأكاذيب، وكذا الصراع في ليبيا بالإضافة الى الصراعات حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

وأضاف "من المؤسف أن العديد من الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الاعلام للترويج لخطابها المضلل، كما وظفتها في تجنيد المزيد من الاتباع الامر الذى يحتم بطبيعة الحال قلب الطاولة على ما تسعى اليه هذه الجماعات من أهداف خبيثة تزعزع استقرار الأوطان وذلك من خلال قيام الاعلام بدوره الحقيقي بشكل واع ومستنير لمحاربة الفكر الإرهابي".

وسائل الإعلام مصدر للقوة:

وكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن الدور الحيوي لوسائل الإعلام حيث يمكن أن تكون مصدر لقوة الدولة أو ضعفها قائلا:" مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة. ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها.. أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها".

تحية شكر للإعلام:

وقدم رئيس الوزراء تحية شكر لجهود المؤسسات الإعلامية قائلا: "أحيي جهود مؤسسات الدولة الإعلامية ومراكزها الفكرية والجامعية في إبراز مساوئ الإرهاب التي تعاني منها جميع الدول وتفكيك المنظومة الفكرية للتنظيمات الإرهابية وتحليلها للقيام بمعالجتها وحماية شبابنا.