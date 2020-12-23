نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مطعم شاورمر ومنيو المطعم والتواصل معه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مطعم شاورمر ومنيو المطعم، سلسلة مطاعم شاورمر بالسعودية من أشهر سلاسل الطعام في السعودية، والمختصة بتقديم الشاورما بأشهى مذاق وطعم لا يقاوم، فهو يقوم بتحضير نكهات عديدة وخلطات عديدة للشاورما، مما يجعله المفضل لدى الكثير من الأفراد في السعودية، والجدير بالذكر أنه تم افتتاح فرع حديثًا في جمهورية مصر العربية، ولاقى المطعم الكثير من الجذب عليه حتى الآن نظرًا لشهرته وجودة الطعام التي يقدمها، ويمكن التواصل مع المطعم في أوقات العمل لطلب الطعام.

فروع مطعم شاورمر بمصر

لدى المطعم أكثر من فرع في مناطق مختلفة بجمهورية مصر العربية، منها:

القاهرة، مصر الجديدة، شارع 128 المرغني، ويعمل المطعم بدايةً من 9 صباحًا إلى 2 بعد منتصف الليل.

جراند مول بشارع 250.

القاهرة الجديدة بشارع التسعين الشمالي، ويعمل من 9 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل.

التواصل مع مطعم شاورمر بمصر

يوفر المطعم رقم هاتف مطعم شاورمر بمصر للتواصل معه بأي وقت من أوقات العمل لطلب الطعام ليصلك إلى المنزل بعد حوالي 60 حتى 70 دقيقة منذ وقت طلب الطعام:

الاتصال على الرقم الموحد لمطعم شاورمر 16447.

قائمة طعام مطعم شاورمر في مصر

يمكن الاطلاع على منيو مطعم شاورمر وعلى الأسعار لطلب الطعام على الفور:

ركن الساندوتشات

فتة شاورمر: شاورما لحم بسعر 45 جنيه، شاورما فراخ بسعر 42 جنيه.

ساندوتش شاورما فراخ بسعر 42 جنيه.

ساندوتش شاورما لحم بسعر 45 جنيه.

شاورما كباب إيراني بسعر 43 جنيه.

شاورما شيش طاووق بسعر 42 جنيه.

ساندوتش شاورما هوت دوج بسعر 40 جنيه.

ركن المقبلات

طبق بطاطس محمرة بسعر 20 جنيه.

مخلل بسعر 10 جنيه.

طحينة بسعر 12 جنيه.

ثومية بسعر 12 جنيه.

ركن المشروبات

شويبس أناناس بسعر 15 جنيه.

فانتا برتقال بسعر 15 جنيه.

كوكاكولا بسعر 15 جنيه.

بيبسي بسعر 15 جنيه.

سبيريت بسعر 15 جنيه.

مياه 10 جنيه.

ركن الإضافات

دجاج بالجبنة سعره 54 جنيه.

لحمة بطاطس سعرها 56 جنيه.

دجاج مع البطاطس بسعر 53 جنيه.