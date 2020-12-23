معركة ثنائية.. تعرف على أبرز تصريحات الحرب الكلامية بين شوبير وأبو ريدة

معركة ثنائية بطلها الإعلامي أحمد شوبير نائب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وهاني أبو ريده رجل الجبلاية الأول، بعد إن كانا أصدقاء بالأمس القريب عندما عملا في مجلس واحد قبل ان يتم حله بقرار من الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يبدأ شوبير بحملة ضد المجلس الذي عمله معه مؤكدا انه عاش أسوأ 7 شهور في حياته مشيرآ ان عهد أبو ريدة افتقد للنظام، لسوء العلاقة بين الثنائي شوبير وأبو ريدة خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد ان الخلاف الأكبر بينهم يعود إلى نية الثنائي في الترشح لرئاسة الجبلاية الفترة القادمة.

ويستعرض لكم "دوت الخليج" أبرز التصريحات بين الثنائي خلال الفترة الماضية والتي تعكس شدة الحرب بينهم والسبب رئاسة الجبلاية!..

شوبير: حالة من الفوضى عاشها اتحاد الكرة.. وأبوريدة: سنرد بقوة



قال أحمد شوبير في وقت سابق من العام الماضي "2019" ، أن اتحاد الكرة يعيش حالة من الفوضى بسبب هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد الذى يتحكمان فى مقاليد الأمور على مرأى ومسمع من الجميع، في الوقت الذي رد فيه هاني أبو ريدة ومجاهد باجراء اتصالات مع أعضاء الجمعية العمومية متعهدين بالرد القوي على هجوم نائب رئيس الاتحاد آنذاك مع التلميح بوجود مستندات تدين شوبير ضد بعض الأندية.



شوبير : سأترشح لرئاسة الجبلاية حتى ضد أبو ريدة



أعلن شوبير في وقت سابق عن نيته للترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، مؤكدا على انه يرغب في التواجد بالاتحاد بصفة الرئيس ولا يقبل غيرها.



شوبير يدين أبو ريدة في ملف الراحل "عمرو فهمي"



شن أحمد شوبير حرب على هاني أبو ريدة بسبب ملف الراحل عمرو فهمي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" وذلك بعد قرار إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 سنوات.



ووجه شوبير رسالة للمهندس هاني أبو ريدة، كونه قريب الصلة من فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم، وطالبه برد الاعتبار لعمرو مراد فهمي. ووجه شوبير رسالة للمهندس هاني أبو ريدة، كونه قريب الصلة من فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم، وطالبه برد الاعتبار لعمرو مراد فهمي. شوبير بعد تعيين مجاهد رئيسآ للجنة الثلاثية: هناك ايادي خفية.. مشيرآ لأبو ريدة





قام شوبير بشن هجوم ناري على هاني ابو ريدة المرشح لرئاسة الجبلاية في الانتخابات المقبلة.

وأكد شوبير على أن خطاب الجنة الأولمبية المصرية بشأن استمرار اللجنة الخماسية نص على وجود تعديل سيجرى على اللجنة وسيتم لتقليص العدد إلى 3، ليتغير بعدها بحوالي 7 ساعات بأخر ولكن بتوقيع أخر وهو توقيع فاطمة سامورا وقالت لهم شكرا سيتم تغيير اللجنة بالكامل، مشيرآ الى وجود أيادي خفية تدخلت لتغييره، مؤكدا انه هاني أبو ريدة ويتواجد مع فاطمة سامورا في الدوحة وقاما بتغيير الخطاب.

وعلق شوبير على تعيين اللجنة الثلاثية " "شكلها كده هتكون لجنة ملاكي لصاحبها فلان ومديرها علان".

