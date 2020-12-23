أحدث ظهور للفنانة حلا شيحة بصحبة والدها "صورة"

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وظهرت بها وهى جالسة على قدمه، معلقة عليها قائلة: "لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلي الناس"، حيث لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وعلى جانب آخر، تنتظر الفنانة حلا شيحه إنطلاق فيلمها الأخير الذي يحمل اسم "مش أنا"، حيث تدور قصه الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، لذا يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وتامر حسني، حلا شيحه، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم ،سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، فايز المالكي، عصام السقا، إياد نصار، اسما سليمان، محمد الجوهري، وكتب تامر حسني قصة وسيناريو الفيلم، وكان الفيلم من إخراج سارة وفيق، المنتج تامر مرسي.

يذكر أن، آخر اعمالها الدرامية مسلسل "خيانه عهد" تدور أحداث المسلسل حول "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وبعائلتها كثيراً رغم استغلال عائلتها لها طوال الوقت، ولكنها تتعرض لأزمة بعدما اكتشفت إدمان ابنها هشام للمخدرات وبينما تجتهد لتصليح الأمور تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة من حولها وتدخل في صراعات كثيرة.وشارك ف هذا العمل يسرا ،حلا شيحه،خالد سرحان ،عبير صبري ،خالد انور،هنادي مهند ،تيم قمر،جومان مراد ويذكر ان هذا العمل من إخراج سامح عبد العزيز.

مرت "شيحه" بفترة صعبة من الشائعات والأخبار التي تؤكد وجود علاقة بينها وبين الداعية الاسلامي معز مسعود، لتؤكد حلا تلك الشائعات بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن. "

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عند نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى."

كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة وقتها على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

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وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يترد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.