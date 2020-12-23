صور..النائب أيمن أبو العلا: ملفات الصحة والتعليم وحقوق الإنسان على رأس أولوياتي ببرلمان 2021



سأتقدم بتعديل تشريعي للائحة المجلس لإتاحة فرصة تمثيل الأحزاب باللجنة العامة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن المجلس الجديد ثري بكافة التيارات والاتجاهات السياسية، حيث يضم 13 نائبا بالإضافة إلى المستقلين، كما أن به مجموعة كبيرة من الشباب والمرأة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن التنوع الذي يتمتع به المجلس يثري الحياة السياسية بوجود أكثر من رأي.

وحول ملفاته في المجلس الجديد، أشار أبو العلا، إلى أن هناك 3 ملفات هي الأهم بالنسبة له تتمثل في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددا على أهمية أن يكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.

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